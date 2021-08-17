Saç saça baş başa trafik kavgası! Ünlü model Dilara Kurşun’u saçından sürükleyip darp etti...

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İddiaya göre; Tufan Kılıç ve Sema Uyanık trafikte birbirlerini geçmeye çalıştı. Uyanık; ikamet ettiği sitenin girişinde Kılıç'ın sürdüğü aracı gördü. Taraflar arasında yarım kalan tartışma burada da devam etti. Aracından inen Ertan Uyanık, Tufan Kılıç'a 'Ne biçim araba sürüyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Kılıç ise küfürler savurdu. Bunun üzerine Ertan Uyanık ve Kılıç birbirlerine sinkaflı sözlerle hakaret etmeye başladı. Araçtan inerek kavgaya müdahale etmek isteyen ünlü model Dilara Kurşun, Kılıç'ın yanına gittiğinde ise Ertan Uyanık'ın eşi de aracından indi... Birbirlerini darp eden tarafların karşılıklı şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



