Hayalet terk ediş duygusal istismardır

Pandemi ile birlikte tüm dünya eve kapandı. İlişki modelleri bile internette şekillendi. İnternetin dünyanın en ıssız köşelerine bile erişme konusundaki sınırsız yeteneği insan ilişkilerinin dinamiklerini çarpıcı bir şekilde değiştirdi. Sınırsız iletişim özgürlüğü, ilişkilerin de bir bağ oluşmadan başlaması ve bitmesine adeta bir model oluşturdu. Bunun sonucunda da hayatımıza ilişkilerle ilgili pek çok yeni kavram girdi. Bunlardan biri de 'ghosting'. Aile ve Evlilik Terapisti, CİSED Başkanı Dr. Cem Keçe
, 'ghosting'i, sebep ve sonuçlarını anlattı…
Ghosting nedir?
Ghosting, biriyle kişisel bir ilişkiyi, herhangi bir görünür uyarı veya gerekçe olmaksızın tüm iletişim ve teması hiçbir açıklama yapmadan 'aniden keserek sonlandırmak' ve karşı tarafın herhangi bir iletişim girişimine yanıt vermemektir. İngilizcede 'hayalet' anlamına gelen 'ghosting', sanki ilişki hiç var olmamış gibi davranmak ve hiç iz bırakmadan hayalet gibi ortadan kaybolmaktır. Daha çok erkeklerin eğilimli olduğu ghosting'i, karşı tarafta olanlar için son derece incitici duygulara neden olan bir nevi pasif-agresif bir duygusal istismar biçimi olarak tanımlayabiliriz.
Erkekler neden 'ghosting'i tercih ediyor?
Ghosting, 'kayıtsız, güvensiz bağlanma stiline sahip' erkeklerin genellikle kendi duygusal rahatsızlıklarından kaçınmak için başvurdukları bir yoldur. Çünkü biriyle teması kesmek çoğu zaman onunla yüzleşmekten çok daha kolaydır. Hayalet, zor duygularla yüzleşmek yerine ilişkiyi terk eder ve korkmuş bir çocuk gibi kaçar. Sonuç olarak, duygusal olarak olgunlaşmamış olduğundan, kendi rahatsız edici duygularıyla yüzleşmek yerine kaçmayı ve saklanmayı tercih eder. Sahte bir görünmezlik pelerini giymek, yolları ayrıldıktan sonra suçluluk duygusu çekmeyeceğini düşündürür. Hayalet erkeklerin benlik saygıları düşüktür. Benlik saygısı düşük olanlar genellikle kaygılı, kendini küçümseyen ve kendine daha az güvenen kişilerdir, ilişkilerini sona erdirmek için partnerleriyle doğrudan iletişim kurma konusunda cesaretleri yoktur. Hayalet erkekler iletişim ve empati konusunda da zayıftırlar. Daha çok 'narsistik kişilik örgütlenmesi
'nde görülen 'empati eksikliği' erkeklerin ilişkilerini sona erdirirken partnerleriyle yüzleşmek yerine iletişimi kesmesini daha da kolaylaştırır.
Ghosting yapılan kişi nasıl etkilenir?
Taraflardan birinin ilişkiyi sürdürme beklentisi olduğu ilişkilerde, birinin açıklama yapmadan ortadan kaybolması son derece acı vericidir. Bu duruma maruz kalan kişi sessizlik nedeniyle ilişkinin bitip bitmediğinden emin değildir. Bir süre beklentide kalır ve yaşadığı belirsizlik bir süre sonra olumsuz bir duygu selini tetikler. Sonunda kendini terk edilmiş, dışlanmış ve reddedilmiş hisseder ve öfkelenir. Ghosting'in en sinsi yönlerinden biri, kişinin sadece ilişkinin geçerliliğini sorgulamasına değil, kendini sorgulamasına ve suçlamasına, öfke ve nefret hissetmesine neden olmasıdır. Bu süreç kişinin özdeğerini ve özsaygısını olumsuz etkiler ve depresyona zemin hazırlar. Bu partner için acı vericidir çünkü hiçbir gerekçe, nasıl ilerleyeceği konusunda hiçbir yönerge yoktur ve geride kendi başına çözmesi gereken bir yığın duygu kalmamıştır. Reddedilme, beyinde fiziksel acıyla aynı acı yollarını harekete geçirir. Çünkü fiziksel ve duygusal acı, beyinde aynı sinir yolu üzerindedir. Bu nedenle kişi vücuttaki ciddi bir yaralanmanın neden olacağı aynı düzeyde duygusal acı duyabilir.