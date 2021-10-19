Giriş Tarihi: 19.10.2021

Hayalet terk ediş duygusal istismardır DİDEM SEYMEN

İnternette kurulan kolay iletişim, ilişkilerin ruhunu öldürdü. İlişkilere dair hayatımıza yeni kavramlar girdi. Hiç iz bırakmadan ortadan kaybolmak anlamına gelen ‘ghosting’ bunlardan biri... Ghosting, güvensiz bağlanma stiline sahip erkeklerin başvurduğu, bir nevi duygusal istismardır