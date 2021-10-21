Ani kalp durması önlenebilir

Damarlara pıhtı atması, sinsi gelişen aort anevrizması
, ritim bozukluğu ve yüksek tansiyon gibi bazı rahatsızlıklar, ani kalp durmasına yol açabiliyor. Belirtileri bulunanların, alanında uzman bir hekime başvurması büyük önem taşıyor. Düzenli kontrol ve tedavinin ertelenmeden uygulanması ile ani kalp durması engellenebiliyor
Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. Selim
İsbir, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin, tüm dünyada ve Türkiye
'de ölüm nedenleri içinde ilk sıralarda yer aldığını belirtti. İşbir, konuyla ilgili bilgiler verdi…
Amerika Birleşik Devletleri
'nde yapılan bilimsel araştırmalara göre, günde yaklaşık bin kişide 'ani kalp durması' vakasının olduğu ortaya çıktı. Bunların yaklaşık yüzde 90'ı ölümle sonuçlanıyor. Bu ölümlerin tek nedeni ise kalp krizi
değil.
Aynı araştırma kapsamında, ani kalp durmasının, cinsiyet ve yaş ile bağlantısı incelendi. Söz konusu araştırma, kadınlarda ani kalp durmasının daha genç yaşlarda ortaya çıktığını, özellikle evde yalnızken geliştiğini otaya koydu. Bu faktörler ani kalp durması sonrası tekrardan yaşama dönme noktasında risk faktörü olarak karşımıza çıksa da kadınlarda kalp durması sonucu gelişen ani ölüm oranının erkeklerden farkı yok.
Araştırmaya göre, özellikle erkeklerde ani kalp durması sonucu ortaya çıkan ölümlerin, akciğer, kolon ve prostat kanseri gibi birçok kanser türünden daha fazla görüldüğü tespit edildi.
Benzer oranlar, nüfus bazında ülkemiz
için de geçerlidir. Türkiye'de bu ölümlerin büyük çoğunluğu erişkinlerde karşımıza çıkmakla birlikte, çocuklarda çok daha az oranlarda görülmektedir. Genç yaşlarda görülen ani kalp durması vakaları, özellikle spor aktiviteleri sırasında yaşanıyor.
Kalp durduktan sonra 2-3 dakika içerisinde, tekrar çalışmadığı takdirde, başta beyin olmak üzere organlara kan gitmemesine bağlı hasar oluşur. Bunun en önemli sonucu beyinde kalıcı hasar oluşumu ve felç adı verilen tablodur. Çok ciddi sonuçları olan bu hastalıklar, aileler açısından özellikle bakım noktasında önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ani kalp durması kaynaklı ölümlerin en sık görülen sebebi, ritim problemleri. Ritim problemleri genç yaşlarda daha çok doğumsal kaynaklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Kalp krizi ve ani kalp kaynaklı ölüm, aynı olmamakla beraber, geçirilen bir kalp krizi, ritim bozukluğu yaratarak ani ölüme yol açabilmektedir.
Geçmişte geçirilen bir kalp krizinin kalpte bıraktığı bir sekel karşımıza ritim bozukluğu ile çıkabilir. Özellikle kalp krizi sonrası kalp kası hasar gören ve kalbin pompalama gücü azalmış olan hastalar ritim bozukluğu açısından riskli hastalardır.
Ani kalp durmasına neden olan hastalıkların büyük çoğunluğu erken tanı ve tedavi ile önlenebiliyor. Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde en önemli risk faktörlerinin, sigara, aile öyküsü, yüksek tansiyon, kan yağlarının yüksek olması ve şeker hastalığı olduğunu ifade eden İsbir, "Genlerimizi değiştiremeyiz, ancak sigarayı bırakabiliriz. Yüksek tansiyon, kan şekeri kan yağları gibi risk faktörlerini kontrol altında tutabiliriz. Risk grubunda bulunan ve belirtilerle karşılaşanların kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurması ve gerekli görülen tetkiklerin yapılmasıyla erken tanı sonrası tedavinin planlanabileceği unutulmamalıdır" diyor.
ANİ KALP DURMASINDA BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Ani kalp durmasında kişi bilincini kaybederek, bulunduğu yere yığılıyor, soluk alıp veremiyor ve kalp ritmi bulunmuyor.
Kalp krizi farklı bir durum olarak belirtiliyor. Kalp krizi geçiren bir kişide eğer kalpte durmaya neden olacak bir ritim bozukluğu oluşmadıysa, kişi bilincini kaybetmiyor, solunumu devam ediyor.
Hastada şiddetli bir göğüs ağrısı oluyor. Bu açıdan ani kalp durması elektriksel bir problem, kalp krizi ise kalbin kan pompalama problemi olarak görülebiliyor.