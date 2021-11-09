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Giriş Tarihi: 9.11.2021 16:04 Son Güncelleme: 9.11.2021 16:38

Mahkeme kararını verdi! Ümit Erdim o davayı kazandı…

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Mahkeme kararını verdi! Ümit Erdim o davayı kazandı…

Waffle yemek için gittiği restoranda çekilen videosunun kendisinden habersiz firmanın reklam yüzü olarak kullanıldığı belirten oyuncu Ümit Erdim, açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme oyuncu Ümit Erdim’in görüntüsünün izinsiz olarak reklamda kullanılmasını kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, waffle firmasının 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Oyuncu Ümit Erdim, Etiler'de bulunan lüks bir restorana giderek waffle yemek istedi. İddiaya göre mekan sahibinin ısrarı üzerine mutfağa giren oyuncu, firmaya ait önlüğü giyerek bir de video çektirdi. Erdim, bir süre sonra reklam panolarında söz konusu waffle markasının reklam yüzü gibi lanse edildiğini, fotoğrafının kendisinden izinsiz kullanıldığını gördü.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesine fotoğraflarının kullanılmasının yasaklanmasını isteyerek tazminat davası açan Ümit Erdim, kişilik haklarına saldırıldığını belirtti.

Firma sahibi Adnan U. Erdem'in restorana geldiği gün mutfağa girip waffle yapmak istediğini, önlüğü giyip waffle'ın nasıl yapıldığını tarif eden video çekmek istediğini sürdü. Erdim ise videoyu isteyerek çektirdiğini ama video ve görüntülerin reklam amaçlı kullanılacağını bilmediğini, billboardlarda resmini görünce şok yaşadığını söylemişti.

50 BİN TAZMİNAT KAZANDI

Bugün görülen davanın karar duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Hakim davayı bitirdiğini açıklayarak firmanın 2017'den başlayacak yasal faizle Ümit Erdim'e 10 bin TL manevi, 40 bin TL maddi olmak üzere toplam 50 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Görüntülerin izinsiz kullanılmasının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten mahkeme ayrıca firmanın görüntüleri artık kullanmadığını belirterek, tecavüzün durdurulmasına gerek kalmadığını belirtti.

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Mahkeme kararını verdi! Ümit Erdim o davayı kazandı…
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