Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey’e hain pusu!

OSMAN BEY OKLA YARALANDI

Pusu ihtimaline karşılık Nikea'ya farklı bir yoldan gitmeyi tasarlayan Osman Bey, Malhun Hatun ve Kayı alpleri, yol üzerinde saldırıya uğramış bir at arabasına denk geldi. Alpler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, durumda bir terslik olduğunu sezen Osman Bey pusuyu fark etti ancak her şey için çok geçti. Osman Bey, Tekfur Nikola'nın attığı okla yaralandı.