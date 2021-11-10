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OTOMATİK OYNAT
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Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey’e hain pusu | Video 10.11.2021 | 22:18
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Kuruluş Osman 70. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 10.11.2021 | 13:44
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Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı | Video 04.11.2021 | 00:00
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Cerkutay, Aygül Hatun’a böyle açıldı! Sosyal medya yıkıldı! | Video 03.11.2021 | 23:27
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Osman Bey ve Turgut Alp arasında buzlar eridi! | Video 03.11.2021 | 22:52
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'Kuruluş Osman' 69. bölüm 2. fragman | Video 01.11.2021 | 23:19
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Kuruluş Osman 69. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 28.10.2021 | 10:46
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Osman Bey yaralanan Bala Hatun'un başından bir an olsun ayrılmadı 27.10.2021 | 22:36
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'Kuruluş Osman'da yürekleri burkan sahne! Bala Hatun evladını kaybedecek mi? 27.10.2021 | 21:46
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Hıristiyan dünyasının en değerli kutsalı şimdi Osman Bey'in elinde 27.10.2021 | 21:43
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Kuruluş Osman 68. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 23.10.2021 | 11:06
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Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı | Video 21.10.2021 | 00:32
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Kuruluş Osman 67. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 20.10.2021 | 13:50
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Bala Hatun ve Malhun Hatun’un iktidar mücadelesi obayı karıştırdı 14.10.2021 | 01:15
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 70’inci bölümünde, tekfurların Kayı Obası ve Türkmenler üzerindeki ticaret baskısını sona erdirmek için Nikea’ya gitmeye karar veren Osman Bey, yolda Tekfur Nikola ve Katalanların kurduğu tuzağa düştü!