Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey’e hain pusu | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 70’inci bölümünde, tekfurların Kayı Obası ve Türkmenler üzerindeki ticaret baskısını sona erdirmek için Nikea’ya gitmeye karar veren Osman Bey, yolda Tekfur Nikola ve Katalanların kurduğu tuzağa düştü!