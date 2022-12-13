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Giriş Tarihi: 14.12.2022

2022 rüzgar gibi geçti

Geçtiğimiz akşam bir davete katılan ünlüler, 2022 yılının değerlendirmesini yaptı. Serkan Çayoğlu, “Bu yıl benim için çok özeldi, Türkiye’nin en güzel kadınıyla evlendim’, Dilan Çiçek Deniz ise “Bu yıl benim için roller coaster gibi hızlı geçti” dedi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
2022 rüzgar gibi geçti
Magazin dünyasının ünlü isimleri önceki akşam katıldıkları davette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlüler, 2022'nin değerlendirmesini de yaptı...



DİLAN ÇİÇEK DENİZ: "Şu sıralar ailemle zaman geçiriyorum, dinleniyorum. 2022 benim için roller coaster gibi geçti."
EMRE ALTUĞ: "Oyunculuk da şarkıcılık da çok keyifli. Her zaman ikisini bir arada yapmak isterim. Çocuklarım büyüyor. Yakında benimle vakit geçirmekten çok hoşlanacaklarını zannetmiyorum. Küçükken birçok projeyi onlar için reddettiğim oldu."



BİRKAN SOKULLU: "Yakın zamanda ekranlarda olacağım, bu ara sevgilim Eda (Gürkaynak) ile bol bol birbirimize vakit ayırıyoruz."



GÖKÇE BAHADIR: "Dolu dolu bir yıl geçirdik. Bir işi kabul etmeden önce etrafıma danışırım ancak son kararı ben veririm. Öncelikle hikaye ve karakteri sevip bağ kurmam gerekiyor."



SERKAN ÇAYOĞLU: "Eşim Özge (Gürel) yoğun olduğu için tek geldim davete. Birbirimizi görememek sorun olmuyor bizim için. Bu yıl Türkiye'nin en güzel kadını ile evlendim. 2022 yılının yeri çok ayrı."



'BAŞARILARLA DOLU BİR YILDI'
MERVE DİZDAR: "Çok güzel bir yıl geçirdim. Başarılarla dolu bir sene oldu benim için. Çok çalıştım, iyi ve doğru insanlarla bir araya geldim, başarımın sırrı bu."

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2022 rüzgar gibi geçti
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