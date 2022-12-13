2022 rüzgar gibi geçti

Magazin dünyasının ünlü isimleri önceki akşam katıldıkları davette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlüler, 2022'nin değerlendirmesini de yaptı..."Şu sıralar ailemle zaman geçiriyorum, dinleniyorum. 2022 benim için roller coaster gibi geçti.""Oyunculuk da şarkıcılık da çok keyifli. Her zaman ikisini bir arada yapmak isterim. Çocuklarım büyüyor. Yakında benimle vakit geçirmekten çok hoşlanacaklarını zannetmiyorum. Küçükken birçok projeyi onlar için reddettiğim oldu.""Yakın zamanda ekranlarda olacağım, bu ara sevgilim Eda (Gürkaynak) ile bol bol birbirimize vakit ayırıyoruz.""Dolu dolu bir yıl geçirdik. Bir işi kabul etmeden önce etrafıma danışırım ancak son kararı ben veririm. Öncelikle hikaye ve karakteri sevip bağ kurmam gerekiyor.""Eşim Özge (Gürel) yoğun olduğu için tek geldim davete. Birbirimizi görememek sorun olmuyor bizim için. Bu yıl Türkiye'nin en güzel kadını ile evlendim. 2022 yılının yeri çok ayrı.""Çok güzel bir yıl geçirdim. Başarılarla dolu bir sene oldu benim için. Çok çalıştım, iyi ve doğru insanlarla bir araya geldim, başarımın sırrı bu."