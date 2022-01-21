Ünlü fenomen Meriç İzgi’ye 28 bin liralık maymun cezası!

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollardan daha önce iki kez maymun almış, Tarım ve Orman Bakanlığı yasak olması gerekçesiyle hayvanlara el koymuştu. Üçüncü kez maymun alan Meriç İzgi ve kız arkadaşı Elif Türkan sosyal medyadan hayvanla paylaşım yapınca başları derde girdi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan ikiliden Türkan, geçtiğimiz gün polis çevirmesine takıldı. Kaçakçılık suçundan haklarında 28 bin lira para cezası olan ve ödeme yapmayan çiftten genç kadın, mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.