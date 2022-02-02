Güzel oyuncu Selin Şekerci en büyük kabusunu itiraf etti!

Meslektaşı İbrahim Selim ile birlikteliği yedi ay süren oyuncu Selin Şekerci, Women's Shine dergisinin yeni sayısına konuk oldu.
'Benden Ne Olur' filminde rol alan Selin Şekerci, ekran dışında nasıl bir kadın olduğunu şöyle anlattı:
"Ekranda oynadığım karakterler genelde güçlü ve korkusuz kadınlar. Selin'de de var o ama ben daha utangaç ve kırılganımdır.
Küçük bir dünyam var, en önem verdiğim şey korunaklı olmak. Güvenli alanımın dışına çıkamam hiç. O yüzden anksiyete sahibiyim aslında."
"ARIZA VE SOĞUK BİR OLARAK BİLİNİRİM"
Güzel oyuncu, "Kendinize dair yıkmak istediğiniz bir önyargı var mıdır?" sorusuna, "Arıza bilinirim; arıza ve soğuk. Çalışkanımdır çünkü en iyisini yapmak isterim.
Bireysel sınırlarım çokçadır. Aptal yerine konmak en büyük kâbusumdur. Ama asla taviz veremeyeceğim şey, günü kurtarmak için 'ayıya dayı' hiç diyemedim.