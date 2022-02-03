Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı davayı kazandı! Bedduanın cezası ağır oldu!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kendisine ve babasına sosyal medya üzerinden beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye 60 bin liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme, "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diyen şahsın 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.