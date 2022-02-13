Sevilen sunucu Esra Erol’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar: Oradaki programcı Esra’nın değil, anne Esra’nın tavrıydı!

ANNE ESRA'NIN TAVRIYLA YAKLAŞTIM

Esra Erol'da programını diğerlerinden ayıran nedir?

Gündüz kuşağında yer alan, sorunları olan insanlarımıza odaklanan programların hepsini aynı sepete koyup reality şov olarak tanımlıyorlar. Benim programım bir reality şov değil, insanların sorunlarını köpürtüp ilgi çekmek gibi bir hedefimiz yok. Ben bir uzlaşı programı yapıyorum. Trajedilerden beslenen değil, trajediye giden olayları çözümleyen bir uzlaşı programı yapıyorum. Bizim için önemli olan, çözülemeyeceğini düşündüğü sorunlarıyla bize gelen konuklarımızı evlerine mutlu bir şekilde göndermek. Nefes aldıkça umudun hep var olduğunu göstermek. Esra Erol'da bir uzlaşı, bir aile içi iletişime dayalı çözümler programı.



Gençlere örnek olmaya ve ebeveynlere yol göstermeye çalışıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerdeki bir programınızda bir genç kıza yardımcı olmak için seferber oldunuz. Programda da muazzam bir konuşma yaptınız. Ancak bir kesim bunu farklı yerlere çekmeye çalıştı. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı. Evli bir adamın ikinci eşi olmak için evinden kaçan 18 yaşındaki bir kız çocuğuna ve onun ötesinde herkese 'Kız çocuklarınızı birini bulup evlenmek için değil eğitim görüp kendi ayakları üzerinde durmaları için yetiştirin' dedim, demeye de devam ediyorum. Ama maalesef sosyal medya körün fili tuttuğu yerden tarif etmesine benzeyen bir yer. Konunun başını sonunu bilmeden, çoğu zaman konuyu bile izlemeden yorum yapan bir güruh var orada. Bence sosyal medyanın insanlığa yaptığı en büyük kötülük, konuyu bağlamından koparması. Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi, yayın öncesi "Yüzümü göstermeyin" gibi bir talepte bulunmadı. Kameralar önünde ve ailesini görmek istememesinden kaynaklı tavırla yüzümü göstermeyin dediği anda önlemimizi aldık. Siz kendinizi o kızın anne ve babasının yerine koyun. Beni daha iyi anlayacaksınız.