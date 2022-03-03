Eski manken Meral Kaplan’a hapis şoku! “Dil çıkarıp beni tahrik etti”

GÜVENLİK ENGELLEDİ



Olayın ardından şikayetçi olan Ulutaş, Kaplan'ın cezalandırılmasını istedi. Kaplan, Ulutaş'ın dil çıkararak kendisini kışkırttığını belirtip "Yanına gitmeye çalıştım ancak güvenlik görevlileri engelledi. Herhangi bir temasım olmadı" dedi. Hakkında basit yaralama, tehdit, hakaret suçlarından dava açılan Kaplan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.