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Giriş Tarihi: 3.3.2022 07:19 Son Güncelleme: 3.3.2022 07:55

Eski manken Meral Kaplan'a hapis şoku! “Dil çıkarıp beni tahrik etti”

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Eski manken Meral Kaplan’a hapis şoku! “Dil çıkarıp beni tahrik etti”

Eski manken Meral Kaplan’ın başı dertten kurtulmuyor. Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani, 8 yıllık evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı. Meral Kaplan, duruşmaya tanık olarak gelen Kübra Ulutaş’a saldırınca davalık oldu. Boşanma davasında tanık olan Kübra Ulutaş’a tehditler savurup darp ettiği iddia edilen Meral Kaplan kendini “Bana dil çıkardı, tahrik etti” sözleri ile savundu. Bir dönem podyumların tozunu attıran eski manken Meral Kaplan’a basit yaralama ve hakaret suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani, 8 yıllık evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Kaplan, duruşmaya tanık olarak gelen Kübra Ulutaş'a saldırdı. Yüzüne vurarak darp ettiği genç kadın, yere düştü. Bu sırada Kaplan'ın ölümle tehdit ettiği tanığa sinkaflı sözler sarf ettiği de iddia edildi.

GÜVENLİK ENGELLEDİ

Olayın ardından şikayetçi olan Ulutaş, Kaplan'ın cezalandırılmasını istedi. Kaplan, Ulutaş'ın dil çıkararak kendisini kışkırttığını belirtip "Yanına gitmeye çalıştım ancak güvenlik görevlileri engelledi. Herhangi bir temasım olmadı" dedi. Hakkında basit yaralama, tehdit, hakaret suçlarından dava açılan Kaplan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Eski manken Meral Kaplan'a hapis şoku! “Dil çıkarıp beni tahrik etti”
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