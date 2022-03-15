Pelin Öztekin’in loca kavgası karakolda bitti

'HİÇ SEVİNMİYORSUN'
Koyu Galatasaraylı Pelin Öztekin
, 23 Ocak'ta oynanan Galatasaray
- Trabzonspor
maçına gitti. Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izledikleri sırada iddiaya göre yan locadaki iş insanı Osman A
., Öztekin'in iş insanı arkadaşı Kerem Argüden
'e "Sen nasıl Galatasaraylısın, hiç sevinmiyorsun" diye laf attı. Ağız dalaşı sürerken Osman A., Öztekin'in bulunduğu locayı bastı.
GÜVENLİK ARAYA GİRDİ
İDDİAYA göre Osman A., kavgayı ayırmaya çalışan Öztekin'e bağırarak saldırdı. Olay büyüyünce araya güvenlik girdi. Ardından taraflar karakola götürüldü. Genç oyuncu, kendisine hakaret edip şiddet girişiminde bulunan Osman A.'dan şikayetçi oldu. Osman A. da Pelin Öztekin'in kendisine hakaret edip tehditte bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.