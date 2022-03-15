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Giriş Tarihi: 15.3.2022

Pelin Öztekin'in loca kavgası karakolda bitti

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Pelin Öztekin’in loca kavgası karakolda bitti

Statta Galatasaray- Trabzonspor maçını izleyen Pelin Öztekin ve arkadaşına, yan locadan laf atıldı. Tartışma sürerken fanatik taraftar Öztekin’in bulunduğu locayı bastı. Kavga karakola taşındı

'HİÇ SEVİNMİYORSUN'
Koyu Galatasaraylı Pelin Öztekin, 23 Ocak'ta oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçına gitti. Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izledikleri sırada iddiaya göre yan locadaki iş insanı Osman A., Öztekin'in iş insanı arkadaşı Kerem Argüden'e "Sen nasıl Galatasaraylısın, hiç sevinmiyorsun" diye laf attı. Ağız dalaşı sürerken Osman A., Öztekin'in bulunduğu locayı bastı.



GÜVENLİK ARAYA GİRDİ
İDDİAYA göre Osman A., kavgayı ayırmaya çalışan Öztekin'e bağırarak saldırdı. Olay büyüyünce araya güvenlik girdi. Ardından taraflar karakola götürüldü. Genç oyuncu, kendisine hakaret edip şiddet girişiminde bulunan Osman A.'dan şikayetçi oldu. Osman A. da Pelin Öztekin'in kendisine hakaret edip tehditte bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Pelin Öztekin'in loca kavgası karakolda bitti
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