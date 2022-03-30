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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Hamdi Alkan'dan boşandığı eşi Selen Görgüzel’e konuşma yasağı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Hamdi Alkan’dan boşandığı eşi Selen Görgüzel’e konuşma yasağı

Hamdi Alkan’ın geçtiğimiz hafta boşandığı 8 yıllık eşi Selen Görgüzel’e konuşma yasağı koydurduğu ortaya çıktı. Görgüzel, biten evliliği hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek

SAYGIMDAN KONUŞMAM
Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.



Anlaşmaya göre Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak. Eğer biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.



Selen Görgüzel'in boşanmanın ardından dinlenmek ve müzik çalışmaları yapmak için Amerika'ya gideceği öğrenildi.
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Hamdi Alkan'dan boşandığı eşi Selen Görgüzel’e konuşma yasağı
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