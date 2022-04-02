‘Yeni Kelimeler’ sergisi Beyoğlu’nda açıldı

Ramazan ayı kapsamında, çağdaş hat sanatının en önemli temsilcilerinden Hattat Levent Karaduman'ın 'Yeni Kelimeler' adlı sergisi, İstiklal Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı. El-Hayy, El-Hakk, Hu, Malik'ül-mülk ve Elhamdülillah kelimeleri üzerine inşa edilen sergi hakkında bilgi veren hat ustası, "İlahi kavramların hepsini bir arada barındıran, insanın yaratılışından yeryüzünde halife kılınmasına kadar birçok konuyu ele aldık" dedi.Serginin açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İnsanın kendini bilmesi, tanıması; Rabb'ini tanımasıyla mümkün. Bu bakımdan kelimelerin gücüne inanan bir medeniyet ve gelenekten geliyoruz. Kelimeler, bir medeniyetin inşasında çok kıymetli. Bugün kıymetli hat sanatçısı Levent Karaduman'ın 'Yeni Kelimeler' isimli sergisi, Ramazan öncesinde, kendi benliğimize döndüğümüz bir ayda, Beyoğlu Belediyesi ile İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı. Böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki gelenekten geleceğe doğru bir medeniyet yürüyüşünde kelimeler hep var olacak ve kendimizi, Rabb'imizi, insanlığı tanımamıza hep öncülük edecekler" dedi.Serginin küratörlüğünü üstlenen İsmail Erdoğan ise, "Klasik hat sanatının görücüye çıkma biçimlerinin dışında çok güçlü dokuların oluşturulduğu ve renklerin adeta patladığı eserlerle insanlar karşı karşıya kalacak. Kelime her şeyin özü" diye konuştu. Levent Karaduman'ın, 3'ü heykel, 27'si tuval üzerine akrilik tekniğiyle yapılan tablolarından oluşan 30 eseri, mayıs ayına kadar sanatseverlerle buluşacak.