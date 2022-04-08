Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Bu fotoğrafların çıkmaması lazım konuyu aramızda halledelim

Yeni Malatyaspor'un evli ve üç çocuklu eski başkanı Adil Gevrek, salı akşamı İstanbul'daydı. Zincirlikuyu'daki bir AVM'de kız arkadaşı ile görüntülenen Gevrek, "Beni neden çekiyorsun, magazinlik biri değilim" diyerek muhabirimizden fotoğrafların silinmesini istedi.Olumsuz yanıt alan Gevrek, bu kez "Bu fotoğrafların çıkmaması lazım, bunu aramızda, ikimize de zarar gelmeyecek şekilde halledelim" dedi. Yüzünü saklamaya çalışan kadın ise "Ben Adil Bey'in danışmanı ve borsa uzmanıyım" dedi.Adil Gevrek, olayın ardından telefonla ulaştığı muhabirimize "O fotoğrafları istersen basabilirsin, ben yanımdaki kadın zarar görmesin diye sana sert davrandım" dedi.