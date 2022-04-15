Miss Turkey güzeli Gizem Koçak’a misafirlikte dayak!

Bir süre sonra alkolün etkisiyle tartışmaya başlayan ikili, iddiaya göre birbirlerine tehdit ve hakaret içerikle sözler sarf etti. Kısa süre sonra arbedeye dönen tartışmada, yine iddiaya göre arkadaşı tarafından yumruklarla darp edilen ünlü model bir de arkadaşı tarafından eve hapsedildi. Kapıyı kilitleyerek Gizem'in evden çıkmasına engel olan Ayşegül K.'nin yumrukları yine iddiaya göre Gizem'in küçük kızına da isabet etti.