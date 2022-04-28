Oyun galasına ünlü akını

HÜSEYİN Avni Danyal ve Başak Daşman'ı aynı sahnede buluşturan 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu'nun galası gerçekleştirildi. Oyun sonrası soruları yanıtlayan usta oyuncular, "Çok mutluyuz. İlk defa birlikte çalıştık. Tempomuz çok uyumlu oldu ve ortaya güzel bir oyun çıktı" dedi. Gösterime Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Goncagül Sunar, Pervin Bağdat gibi ünlü isimler katıldı. Hüseyin Avni Danyal alnındaki morluğun sebebini soran muhabirlere "Set kazası değil. Evde ufak bir kaza oldu. Önemli bir şey yok" dedi.