Yıllardır çocuk odaklı projeler üreten usta tiyatrocu Turgay Tanülkü, Ankara Altındağ bölgesinde yaşayan dezavantajlı çocuklarla tiyatro oyunu hazırladı. 'Yarınlar ve Umutlar Projesi' kapsamında yapılan tiyatro oyunu için çocuklara 3 ay boyunca drama eğitimi veren Tanülkü ve ekibi, 6 aylık bir tiyatro eğitiminin ardından ilk perdeyi 9 Mayıs'ta açacaklar.İspanyol yazar Fernando Arrabal'ın kaleme aldığı 'Cephede Piknik' oyununun 11 Mayıs'taki galası ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Başkent Tiyatroları Büyük Salonu'nda gerçekleşecek.