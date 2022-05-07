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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Çocuklarla tiyatro oyunu hazırladı

Çocuklarla tiyatro oyunu hazırladı
Yıllardır çocuk odaklı projeler üreten usta tiyatrocu Turgay Tanülkü, Ankara Altındağ bölgesinde yaşayan dezavantajlı çocuklarla tiyatro oyunu hazırladı. 'Yarınlar ve Umutlar Projesi' kapsamında yapılan tiyatro oyunu için çocuklara 3 ay boyunca drama eğitimi veren Tanülkü ve ekibi, 6 aylık bir tiyatro eğitiminin ardından ilk perdeyi 9 Mayıs'ta açacaklar.



İspanyol yazar Fernando Arrabal'ın kaleme aldığı 'Cephede Piknik' oyununun 11 Mayıs'taki galası ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Başkent Tiyatroları Büyük Salonu'nda gerçekleşecek.
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Çocuklarla tiyatro oyunu hazırladı
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