Necip Fazıl’ın eseri sahnelendi

Türk edebiyatında iz bırakmayı başarmış; şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek, 39. ölüm yıldönümünde eserleriyle ve sergiyle AKM'de anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açılan 'Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan Mehmed'e Mektup' başlıklı serginin yanı sıra Necip Fazıl'ın 'Reis Bey' oyunu da tiyatroseverlerle buluştu. Necip Fazıl'ın 1960 ihtilalinin ardından girdiği hapiste yazdığı oyunlardan biri olan 'Reis Bey', Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 2018 yılından bu yana sahneleniyor. Bugüne kadar 78 bin 725 tiyatrosever tarafından izlenen oyun, görevinden hiç taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesini anlatıyor.