Mehter Marşı’nın serüvenini anlatan kitap-sergi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Çağdaş Sanatlar Vakfı-ÇAĞ- SAV tarafından hazırlanan 'Tarihi Türk Müziği: Mehter'den Alaturka'ya' başlıklı kitap-sergi, yarın CSO Ada Ankara yerleşkesindeki Tarihi Salon'da, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından açılacak. Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde açılacak olan kitap-sergi, 12 Haziran'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. Metinleri Şefik Kahramankaptan tarafından, yazarın 'Tarihi Türk Müziği: Mehter'den Alaturka'ya' kitabından özetlenen kitap-sergide; Mehter'in M.Ö. 200 yıllarında Orta Asya Türk boylarında başlayan serüveni, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki gelişimi, Avrupa'ya etkileri, klasik müzikte alla turca tarzının doğuşu ve bu etkiyle ortaya çıkan yapıtlar, herkesin anlayabileceği yalın bir dille, görsellerle destekli olarak anlatılıyor.