Haberler Günaydın Haberleri “Sevmek Zamanı” aşk rüzgarı estirmeye geliyor
Giriş Tarihi: 2.6.2022 17:15

“Sevmek Zamanı” aşk rüzgarı estirmeye geliyor

“Sevmek Zamanı” aşk rüzgarı estirmeye geliyor

atv’nin yaz ekranına damgasını vurmaya hazırlanan yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın yeni tanıtımı izleyici ile buluştu.

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv'nin merakla beklenen Sevmek Zamanı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı.

Sevmek Zamanı 2. Tanıtımı yayınlandı! ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı yakında başlıyor | Video

Başrol oyuncuları İlhan Şen ve Deniz Işın'ın rol aldığı ilk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve şimdiden yaz ekranının en çok beklenen projesi haline gelen Sevmek Zamanı, ikinci tanıtımı ile de sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

Seyirciyle buluşmak üzere gün sayan Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken, genel hikayeyi Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoyu Nalan Merter Savaş kaleme aldı.

Dizinin müziklerinde ise Cem Öget imzası var.

Sevmek Zamanı, yakında atv'de!

Sevmek Zamanı 1. Tanıtımı yayınlandı! Sevmek Zamanı yakında atv'de... | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
“Sevmek Zamanı” aşk rüzgarı estirmeye geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA