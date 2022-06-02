“Sevmek Zamanı” aşk rüzgarı estirmeye geliyor

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv'nin merakla beklenen Sevmek Zamanı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı.
Sevmek Zamanı 2. Tanıtımı yayınlandı! ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı yakında başlıyor | Video
Başrol oyuncuları İlhan Şen ve Deniz Işın'ın rol aldığı ilk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve şimdiden yaz ekranının en çok beklenen projesi haline gelen Sevmek Zamanı, ikinci tanıtımı ile de sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.
Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken, genel hikayeyi Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoyu Nalan Merter Savaş kaleme aldı.
Dizinin müziklerinde ise Cem Öget imzası var.
Sevmek Zamanı, yakında atv'de!
Sevmek Zamanı 1. Tanıtımı yayınlandı! Sevmek Zamanı yakında atv'de... | Video