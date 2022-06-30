Çık evden evlenecek oğlum

Burcu Güneş, 2018 yılında İstanbul Beşiktaş'ta bir daire kiraladı. 2021 yılı sonunda iddiaya göre ev sahibi "Oğlumu evlendireceğim" diyerek sanatçıdan evi boşaltmasını istedi. Kira sözleşmesinin bitimine 8 ay kala ev sahibini kırmayan şarkıcı, başka bir eve taşındı. Güneş, anahtarı teslim etti ve ev sahibi ile sadece tahliye ve teslim tutanağını imzaladı.Ancak bir süre sonra ev sahibi, "Boya badana yapmadı, kontrat süresinden erken çıktı, evde yıpranma var" diyerek mahkemeye başvurdu. Mahkemenin yaklaşık 18 bin liralık tespit raporu sonrası Güneş için icra takibi başlatıldı. Savcılığa başvuran Güneş, kötü niyetli olduğunu öne sürdüğü ev sahibinden şikayetçi oldu.