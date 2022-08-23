ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da izleyicileri kendisine hayran bırakacak. Ayrıca Kardeşlerim'de yer alacak yeni sürprizler izleyicileri heyecanlandıracak.
Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak , Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Evrim Doğan'ın paylaştığı dizinin yeni sezon çekimleri sürüyor.
SÜRPRİZ İSİMLER KADROYA DAHİL OLDU!
Dizinin ekranlara gelecek üçüncü sezonunda oyuncu kadrosuna Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz), Nihan Büyükağaç (Şevval Yılmaz) ve Ecem Sena Bayır'ın dahil olacağı belirtildi.
ÖMER'İN BABASINI CANLANDIRACAK
Gayrimeşru olarak dünyaya gelen ve verdiği büyük mücadeleyle dikkat çeken Ömer'in babasına başarılı oyuncu Kaan Çakır hayat verecek. Yeni sezonda Ömer'in en büyük düşmanlarından biri olacak Şevval karakterine ise Nihan Büyükağaç oynayacak.
3 EYLÜL'DE İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK!
Dizinin yeni sezonunun izleyiciyle buluşacağı tarih de netleşti. Dizi 3 Eylül'de ATV'de olacak!
Kardeşlerim'in 3'üncü sezonunun yayın tarihi belli oldu! Kardeşlerim yeni sezon ilk bölümüyle 3 Eylül'de ATV'de! | Video
İLK TANITIMI YAYINLANDI
Kardeşlerim'in yeni sezonunun ilk fragmanı da yayınlandı ve izleyicileri heyecanlandırdı.