Kardeşlerim’in 3’üncü sezonunun yayın tarihi belli oldu! Kardeşlerim yeni sezon ilk bölümüyle 3 Eylül’de ATV’de!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da izleyicileri kendisine hayran bırakacak. Ayrıca Kardeşlerim'de yer alacak yeni sürprizler izleyicileri heyecanlandıracak.

Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak , Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Evrim Doğan'ın paylaştığı dizinin yeni sezon çekimleri sürüyor.