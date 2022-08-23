Kardeşlerim’in 3’üncü sezonunun yayın tarihi belli oldu! Kardeşlerim yeni sezon ilk bölümüyle 3 Eylül’de ATV’de! | Video
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ATV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kardeşlerim’de yeni isimlerin kadroya dahil olması beklenirken dizinin yeni sezon için yayın tarihi de netleşti. Dizi, yeni sezon ilk bölümüyle 3 Eylül’de ATV ekranlarında olacak! İşte Kardeşlerim’in yeni sezon ilk tanıtımı!