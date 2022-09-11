Adalar’da ‘ev kiralama’ oyunu! Kiracının maskesini Deniz Akkaya detayı düşürdü!

Heybeliada'da pansiyon işleten Uğur İlyas Üner de, "Heybeliada'da günlük konaklama olayları bayağı bir sayı olarak arttı. Konaklama yerlerinin yetersizliğinden ya da rağbet olayının daha fazla olmasından dolayı mıdır bilmem, insanlar artık kendi evlerini odalarını kiraya vermeye başladılar. Biz şimdi burada ruhsatlı, devlete vergisini veren bir işletmeyiz. Her ne olursa olsun devlete katkısı olan bir yer. Ama bunların öyle bir şeyi yok. Hepsi kayıt dışı, ne vergi veriyor, ne de hiçbir şey vermiyor. Bunlar zaten kimlik bildirim sistemine de uygun olmadığı için kimin kaldığı belli değil, yasa dışı insanların kalabileceği bir ortam oluşuyor. Emniyet bununla ilgili bir çalışmalar yapmıştı daha önce. Ama yeterli olmuyor, 'akrabam' diyor. Yasa dışı bir iş yapıyor yani. Bunlar da bizim yasal olarak yaptığımız bir işletmeyi engelliyor. Bir kişi bir evi cüzi bir miktara kiralayıp ondan sonra günlük kiralama işi de yapan oluyor" dedi.