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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın bıktıran kavgası

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın bıktıran kavgası

Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki velayet davasında iş çığırından çıktı! Uğur, Muhtar’ın bir restoranda garsonla yaşadığı kavganın görüntülerini mahkemeye sunup “Muhtar’ın akli dengesi yerinde değil’ iddiasında bulundu

DAVA DEĞİL PSİKOLOJİK SAVAŞ
Deniz Uğur ile Reha Muhtar, iki çocuklarının psikolojisini hiçe sayarak kıran kırana bir velayet savaşı veriyor! Her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı hukuk mücadelesinde, Uğur yeni bir hamle daha yaptı.



Kızı M.'nin şiddet gördüğünü öne sürerek velayetini 2 ay süreyle alan Uğur, oğlunun da velayetini istiyor. Ünlü oyuncu, bu amaçla Muhtar'ın lüks bir restoranda garsonun üzerine yürüdüğü görüntüleri mahkemeye sundu. Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla oğlunun velayetini talep etti.
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Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın bıktıran kavgası
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