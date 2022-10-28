Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın bıktıran kavgası

Deniz Uğur ile Reha Muhtar, iki çocuklarının psikolojisini hiçe sayarak kıran kırana bir velayet savaşı veriyor! Her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı hukuk mücadelesinde, Uğur yeni bir hamle daha yaptı.Kızı M.'nin şiddet gördüğünü öne sürerek velayetini 2 ay süreyle alan Uğur, oğlunun da velayetini istiyor. Ünlü oyuncu, bu amaçla Muhtar'ın lüks bir restoranda garsonun üzerine yürüdüğü görüntüleri mahkemeye sundu. Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla oğlunun velayetini talep etti.