2022’nin en çok dinlenenleri

Türk Telekom'un dijital müzik platformu, bu yıl da müzikseverlerin nabzını tuttu. 2022'nin en çok dinlenen ve indirilen şarkı, sanatçı ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri açıklandı. 2022'de en uzun zirvede kalan isim UZİ oldu.Yerli sanatçılar listesinde Kurtuluş Kuş&Burak Bulut zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sırada yer aldı. 2022'de en çok Semicenk'in Düşer Aklıma parçası indirildi.2022 yılında en çok dinlenen yabancı sanatçılarda şampiyon Maneskin olurken, bu sene Tom Odell-Another Love parçası yabancı single kategorisinde liderliği elde etti. 2022 senesinde kullanıcıların en çok tercih ettiği yerli-yabancı listelerinde ise Herkes Bunları Dinliyor birinci oldu.