2023’e Günaydın partisi’nde devler buluştu

Bir klasik haline gelen GÜNAYDINGÜNAYDIN Yeni Yıl partisi, bu yıl da görkemliydi. Ataköy'deki JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'deki geceye katılan yaklaşık bin davetliyi önce Ozan Doğulu DJ performansıyla coşturdu, ardından sahneye çıkan Berkay 'Gel Gel' şarkısıyla ortalığı yıktıSanat dünyasının ünlü isimleri, '2023'e GÜNAYDIN' partisine koştu. Kuzu Grup ana sponsorluğunda, netd cosponsorluğunda düzenlenen partiye yaklaşık bin kişi katıldı. Davetlilerin sosyal medya paylaşımlarında "Yılın en güzel partisi oldu", "Muhteşem bir gece" diye tarif ettikleri parti geç saatlere kadar sürdü.Sanat dünyası GÜNAYDIN'ın yeni yıl partisinde buluştu. Magazin dünyasının en ünlü isimlerinin ağırlandığı gece devler ligi gibiydi. Partiye katılamayanlar ise yaşananları saniye saniye sosyal medyadan takip etti2023'e GÜNAYDIN' partisine rap müziğin ünlü isimleri de tam kadro katıldı. Burak King, Canbay Walker, Ayaz, Motive, Jefe, Lil Murda, Yener Çevik gibi isimler gecenin yıldızları arasındaydı.Partinin kadın yıldızları şıklık yarışı içindeydi... Gecenin en zarifleri arasında Çağla Şıkel, Tülin Şahin, Jessica May ve Sevim Emre vardı.