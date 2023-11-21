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Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:46

2023’ün en iyilerine atv damgasını vurdu!

Golden Palm Mag tarafından düzenlenen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards, geçtiğimiz akşam Raffles Otel’de çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Gecede atv dizi ve programlarına ise ödül yağdı.

2023’ün en iyilerine atv damgasını vurdu!

Ünlü manken Ece Gürsel ve ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in sunduğu organizasyonda ödüller halk oylamasıyla belirlendi. Ödül töreni için toplam 264 bin 738 kişi oy kullandı.

Cumartesi akşamları ekranlara gelen, 4. Sezonunda da izleyicinin kalbine taht kuran Kardeşlerim, Yılın Dram ve Gençlik Dizisi; başrol oyuncularından Bilal Yiğit Koçak, Yılın Dram Dizi Oyuncusu; Lizge Cömert, Yılın Çıkış Yapan Kadın Dizi Oyuncusu;

Gündemi belirleyen atv Ana Haber Bülteni Sunucusu Cem Öğretir, Yılın Erkek Haber Sunucusu; Derya Taşbaşı'nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına toplayan Mutfak Bahane, Yılın Yarışma Programı seçildi.

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2023’ün en iyilerine atv damgasını vurdu!
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