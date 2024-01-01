‘2024 terörsüz, savaşsız afetsiz bir yıl olsun’

İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta verdikleri konserle yeni yıla girdi. 2024 yılına sahnede birlikte merhaba diyen ikili, yeni yıl coşkusunu katladı.Renkli sahne şovu ve enerjisiyle müzikseverleri eğlendiren Ortaç, "Yıllar sonra İmparator ile yeni yıla girmenin onuru ve mutluluğu içindeyim. 2024 çok güzel bir sene olacak. Herkese mutlu yıllar dilerim" dedi.13 yıl aranın ardından Kıbrıslı hayranlarıyla bir araya gelmenin heyecanını yaşayan Tatlıses ise "2024'e girerken sizinle burada buluşuyor olmaktan mutluyum... Sağlık, huzur sizinle olsun" dedi. Öte yandan 1 Ocak doğumlu Tatlıses, 72'nci yaşını da sahne sonrası ekibiyle birlikte kutladı. Duygulanan ünlü sanatçı gözyaşlarını tutamadı.Hülya Avşar, özel günlerde ailesiyle olma geleneğini bozmadı. Yeni yılı Sapanca'da konserle karşılayan sanatçıyı izleyenler arasında kız kardeşleri Leyla Avşar, Helin Avşar ve kuzenleri de vardı. Avşar, "Herkese mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum. Sevdikleriniz hep sizinle olsun" dedi. Öte yandan sanatçı, sahnede topuklu ayakkabıları yüzünden iki kez düşme tehlikesi atlattı.Buray, yılbaşı gecesi Girne'de sahnedeydi. Konser için özel olarak hazırlanan ve yapımı bir ay süren kırmızı kostümü ile çok şık görünen Buray, "2023'te 53 farklı ülke gezdim. Barış Manço'nun yolunda ilerliyorum" dedi.Yeni yılı Bakü'de karşılayan Kutsi, Azerbaycanlılara müzik dolu bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı, "Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirsin" dedi. Unutulmaz gecede Kutsi'nin hayranlarına bir de sürprizi vardı. Kızı ile sahnede düet yapan sanatçı alkış yağmuruna tutuldu.Muazzez Ersoy, yeni yıla Bursa Uludağ'da girdi. 2023'ün son saatinde sahnede olan usta yorumcu, Türk Sanat Müziği'nden arabeske uzayan eserlerden oluşan repertuarı ile güzel bir yılbaşı eğlencesi yaşattı. Ersoy; işlemeli elbisesi ile gözlere, sesiyle de kulaklara hitap etti.Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Aşkın Nur Yengi'nin çok özel bir konuğu vardı;. hayat arkadaşı Haluk Bilginer. Sahnede iki Cem Karaca şarkısı okuyan Bilginer, seyircinin 'Bir daha' tezahüratları üzerine yeniden sahneye çıkarak üçüncü kez şarkısını seslendirdi. Sahne öncesi gazetecilerin karşısına geçen Aşkın Nur Yengi, 2023 yılını şöyle değerlendirdi: "2023 çok iyi geçmedi hepimiz için, kötü anılarımız var. İnşallah 2024 ülkemiz ve tüm dünya için muhteşem olur. Aynı zamanda sağlıklı ve barış içinde geçen bir yıl olsun."Sanatçı Cenk Eren, yılbaşında Afyon'da bir otelde sahne aldı. Sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyleyen Eren, "2024 bize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. 2023'te ülkece çok canımız yandı, inşallah bu acıları bir daha yaşamayız" dedi.Ferhat Göçer yeni yılı Sapanca'da sevenleriyle karşıladı. Göçer, 1 buçuk saatte 50 şarkı söyledi. Barış ve huzur dolu bir yıl dileyen sanatçı Cumhuriyetin 100. yılını da unutmadı ve Atatürk için 'Senden Daha Güzel' şarkısını seslendirdi. Göçer, beraberlik vurgusu da yaparak "Tüm görüşlere saygı duyduğumuz, anlayışın hakim olduğu bir yıl olmasını dilerim" dedi.Zeynep Mansur, yeni yıla İstanbul sahnesinde girdi. Mansur, son çıkardığı 'Hadi Git' ve eğlenceli şarkılarıyla konuklara renkli dakikalar yaşattı. 35 kiloluk taşlarla süslü kıyafetiyle de çok beğenilen sanatçı, yeni yılın ilk dakikalarında tüm dünyaya barış, ülkemize de afetsiz bir yıl diledi.Geçtiğimiz aylarda nişan yüzüklerini takan İrem Saral ile iş adamı Hüseyin Mert Saral, önceki gün yapılan düğün töreniyle dünya evine girdi. Çiftin en mutlu anlarına iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim de şahit oldu.DeryaBedavacı yılbaşı akşamı Yeşilköy'de performans sergiledi. Bedavacı, muhabirlerin "Yüzyıllardır tartışılıyor, sizce Noel Baba nereli?" sorusuna "Noel Baba'nın Antalyalı olduğunu söyleyen bile var ama bence Sivaslı gardaş" diyerek herkesi kahkalara boğdu...Tuğba Özerk, yeni yıla Bostancı'da bir otelde, 600 kişilik davetli grubuyla birlikte girdi. Orkestrasıyla hareketli şarkılarını seslendiren Özerk, gecede iki kostüm giydi. Bu arada bir davetli Özerk'e kendisinin yaptığı kristal nazar boncuğunu hediye etti.Serkan Kaya'nın Kıbrıs'taki yeni yıl konserini 1.500 kişi izledi. Sanatçı, muhabirlerin "2023 nasıl geçti?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Terör olayları, savaş modumuzu düşürdü. Sahnelerimizi yaparken aklımız hep o taraftaydı. İnşallah bu günler geride kalır. Yeni şarkılarımı bu yıl çıkarmak istiyorum."Ayşegül Aldinç, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıktı. Sanatçı, "Bu yıl sahte hasretim sona erecek, daha çok konserler vereceğim" dedi.Hareketli ve eğlenceli şarkılarla hayranlarını eğlendiren Aldinç, unutulmaz bir geceye daha imza attı.2023'ü dijital platformlarda zirvede kapatan Derya Uluğ, "Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.Funda Arar, yılbaşı gecesi Kıbrıs'taydı. Fosforlu elbisesiyle sahneye çıkan Arar, 2024'ten barış, mutluluk ve huzur diledi.Tüm yılı konserden konsere koşarak geçiren Simge 2024'ü Çeşme'de sahnede karşıladı.Ebru Gündeş, yeni yılı Kıbrıs'ta karşıladı. Ünlü şarkıcı, "2024 önce sağlık, sonra barış getirsin. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" dedi.Yılbaşı gecesini Kıbrıs'ta karşılayan isimlerden biri de Emre Altuğ. Ünlü şarkıcı, "2023'te üzücü olaylar yaşadık. 2024'te bunların azalarak yok olmasını temenni ediyorum" dedi.İrem Derici'nin konserini izlemeye Ankara, İzmir, Samsun ve Malatya'dan birçok seveni geldi. Bu durum karşısında çok duygulanan Derici, herkesle fotoğraf çektirdi.