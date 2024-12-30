2024’te gündeme bomba gibi düşen GÜNAYDIN manşetleri

BABALIK DAVASI

GÜNAYDIN, iki kız kardeşin Metin Akpınar ve Uğur Dündar'a açtığı babalık davalarının en büyük takipçisi oldu. Yaşanan gelişmeleri, özel röportajları sayfalarına taşıdı.



SAY'IN YIKTIĞI DUVAR

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Nişantaşı'nda aldığı iki daireyi, aradaki perde duvarı yıktırarak birleştirdiğini GÜNAYDIN belgeleriyle ortaya koydu. Olayın sıkı takipçisi oldu.



SOSYETİK DAYAK

Türkiye, ünlü işadamı Turgut Toplusoy'un oğlunun gittiği barda öldüresiye nasıl dövüldüğünü, Kaya Sabancı'nın Bodrum'da dayak yiyip hastaneye kaldırıldığını GÜNAYDIN'ın manşetlerinden öğrendi.



GÜNAYDIN; Kalben'in uyuşturucu kullanırken görüntülenip şantaja uğradığını, Katamaran isimli gece kulübünün yasalara aykırı şekilde nasıl hizmet verdiğini de gözler önüne serdi.



ŞAHAN'IN KAÇAĞI

GÜNAYDIN; CHP'li belediyelerin yaptığı konser vurgununun boyutunu anlatan haberler yaptı, Şahan Gökbakar'ın kaçak villasının izini sürüp söylediği yalanları ortaya çıkardı.