‘2024’te kendimi eğitime verdim’

Oyuncu Ceren Benderlioğlu, yeni yıl planlarından söz etti. "Geçen yıl kızımla 20 gün seyahate çıktık. Araba kiralayıp hiç bilmediğimiz yollarda kaybolduk, çok keyifliydi" diyen Benderlioğlu, 2025'te İspanya taraflarına gitmek istediğini söyledi.15 yıllık eşi Emir Benderlioğlu'ndan övgüyle bahseden oyuncu, "Emir 2024'te yoğun çalıştı. Allah ona sağlık versin, 15 senedir başımın tacı. Ailece güzel keyifler geçirdiğimiz bir yıldı. Evlilik bir başarı hikâyesi değil, huzuru bulma yolu" dedi.2024'ün kendisi için eğitim yılı olduğunu açıklayan Benderlioğlu, şöyle devam etti: "Kendimi eğitime vurdum. Borsa, ekonomi, şirket yönetiminde strateji eğitimi, nefes eğitimi aldım. Güzel seminerlere katıldım. En son oyuncu koçu Ivana Chubbuck'ın atölyesine katıldım. İngilizce eğitimime de ağırlık verdim."Benderlioğlu, 2024'ün kendisi için çok dolu bir yıl olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Mart ayında İzmir'de denize girdim. Çok gezdiğim bir yıl oldu. Didim'de film çekerken kızım asistanım gibi oldu. Onu da götürdüm. Setten hiç fotoğraf paylaşmayıp otelden paylaşınca artık yeter tatil yapma dediler. Bu sene planlarımdan bahsetmemeyi öğrendim. İyi düşünen kadar kötü düşünen de var."11 yaşındaki kızından da söz eden oyuncu "3 boyutlu heykel yapıyor, resme yetenekli. Klasik piyano çalıyor, yemek yapıyor. Dil ve taklit yeteneği muazzam. Bizden çok daha iyi bir oyuncu yetişiyor bence" dedi.Cezmi Baskın'la baba kızı oynadıkları bir film çektiklerini de belirten Benderlioğlu, "Çok şanslıyım öyle bir üstatla çalıştığım için. Sette çaktırmadan sorular sorarak aslında eğitim aldım ondan. Ağlatmakta başarılıyım, bununla övünmek istemem ama çok ağlayacağınız bir baba-kız hikâyesi geliyor" dedi.