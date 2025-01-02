2024’ü birincilikle kapattı

Ayların değil, yılların birincisi olma unvanını elden bırakmayan atv, başarısını her kulvarda istikrarla sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 8 yılın şampiyonu olan atv, 2024 yılını da birincilikle bitirerek 'son 9 yılın en çok izlenen televizyon kanalı' oldu. Kantar Medya verilerine göre; kanal, Tüm Gün- Tüm Kişiler ve Tüm Gün- 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla 2024 yılının da birincisi oldu.





ESRA EROL'DA 2025'E BİRİNCİLİKLE BAŞLADI

Esra Erol'da programı 1 Ocak Çarşamba gününün en çok izlenen programı oldu. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan ve birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşıyan Esra Erol'da, Tüm Kişiler'de yüzde 7,56 izlenme oranı ve 27,49 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti