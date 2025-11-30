2024’ün Hizmet İhracatı Şampiyonu

Türkiye'nin hizmet ihracatında en başarılı markalarının ödüllendirildiği "Hizmet İhracatı Şampiyonları 2024" ödülleri bugün sahiplerini buldu. Bu yıl 7.'si İstanbul'da düzenlenen tören, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Türkiye'nin kültürel tanıtımına büyük katkı sağlayan ve dünya çapında ilgiyle takip edilen Türk dizileri, bugün 170'ten fazla ülkeye ulaşıyor ve 1 milyardan fazla izleyici tarafından izleniyor.

Bu geniş etki alanı içinde atv, içerik kalitesi ve uluslararası başarılarıyla öne çıkarak yine sektör lideri oldu. atv, 2023 yılında elde ettiği birinciliğin ardından 2024 yılında da Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri kategorisinde şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Böylece kanal, iki yıl üst üste aynı kategoride birinci olarak Türkiye'nin kültürel ihracat başarısına güçlü bir katkı sundu. Törende, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri kategorisindeki birincilik ödülünü atv adına İçerik Satış Müdürü Müge Akar'a takdim etti. atv, Türk dizilerinin uluslararası arenadaki yükselişine liderlik etmeye devam ederken, Türkiye'nin kültürel ihracat vizyonuna olan katkısını da kararlılıkla sürdürüyor.