2025 dilekleri

Ünlü sanatçılar, yeni yıla yurdun dört bir yanında verdikleri konserlerle girdi. 2025 için herkesin dileği ortaktı. Hayranlarıyla eğlenceli bir gece geçiren yıldızlar, "Umut dolu bir yıl olsun. Yeni yılda ülkemiz için sağlık, mutluluk, birlik ve huzur diliyoruz" dedi.Ajda Pekkan, İstanbul'da konser verdi. Süperstar, "Her şey gönlünüzce olsun" dedi.Florya'da sahneye çıkan Hülya Avşar, "Küslüğe hiç tahammülüm yok. Herkes barışsın" diye konuştu.Kıbrıs'ta sahneye çıkan Funda Arar, "Barış içinde bir dünya istiyorum" dedi.Derya Uluğ, 2025'e Kıbrıs'ta girdi. "İyiliklerin kötülükleri elediği bir yıl olsun'' dileğinde bulundu.Kıbrıs'ta konser veren Merve Özbey, "Sevdiklerinizle birlikte olmanızı diliyorum" diye konuştu.Yeni yılı Samsun'da karşılayan Bengü, "Umarım 2024'te yaşadığımız üzücü olayları 2025'te yaşamayız" dedi.