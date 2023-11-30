21 yıllık evliliğin sırrı: Dünya starından ezber bozan açıklama: "Ev hanımı olmaktan gurur duyuyorum!"

Geçen yıl New York Times'a verdiği röportajda, çocukları olduğundan bu yana daha az çalıştığına dair getirilen yorumlara cevap verdi. Özellikle böyle bir şey yapmadığını söyleyen yıldız, "ilgimi çeken bir şey" gelmedi diye cevapladı. Sonunda ise "yılların ne kadar çabuk geçtiğine şaşırdığını" söyledi.