Haberler Günaydın Haberleri 21 yıllık evliliğin sırrı: Dünya starından ezber bozan açıklama: "Ev hanımı olmaktan gurur duyuyorum!"
Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:47 Son Güncelleme: 30.11.2023 13:37

21 yıllık evliliğin sırrı: Dünya starından ezber bozan açıklama: "Ev hanımı olmaktan gurur duyuyorum!"

Julia Roberts bu hafta, Instagram hesabında ikizleri Hazel ve Phinneas ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafla gündeme geldi. Bu Salı günü, ikizlerinin 19. yaş gününü kutlamak için küçük sevinç birlikte siyah beyaz bir çocukluk anısını paylaştı. Her iki ikiz de annelerinin kucağına otururken görülen bu görüntü, sanatçıyla ilgili birçok iddiayı da gündeme getirdi.

21 yıllık evliliğin sırrı: Dünya starından ezber bozan açıklama: Ev hanımı olmaktan gurur duyuyorum!

56 yaşındaki yıldız, ikizleri ve 16 yaşındaki Henry adındaki oğluyla mutlu bir yaşam sürüyor. İkinci kocası, görüntü yönetmeni Daniel Moder ile birlikte çocuklarının mutluluğu, uzun zamandır Hollywood magazinin de gıptayla baktığı bir evlilikle ilişkili.

2002 yılında New Mexico'da bir çiftlikte evlenen çift, uzun yıllardır mutlu bir birlikteliği devam ettiriyor. Yaptığı röportajlardan birinde "tam da hazır olduğu zamanda" eşiyle tanıştığını ve her ikisinin de hazır olduğunu hissettiklerinde çocuk sahibi olduklarını anlattılar.

Roberts, "çocukların yaşama gelmek için 'kendilerini' seçtiğini anlattı. Bazen anne olma konusunda endişelere kapılsa da çocuklarıyla birlikte olmayı sevdiğini sıklıkla vurguluyor.

Geçen yıl New York Times'a verdiği röportajda, çocukları olduğundan bu yana daha az çalıştığına dair getirilen yorumlara cevap verdi. Özellikle böyle bir şey yapmadığını söyleyen yıldız, "ilgimi çeken bir şey" gelmedi diye cevapladı. Sonunda ise "yılların ne kadar çabuk geçtiğine şaşırdığını" söyledi.

Ailesiyle birlikte evde olmaktan, kendisini "ev hanımı" olarak görmekten büyük bir gurur duyduğunu söyleyen Roberts, aynı zamanda çocuklarının okul programı, yaz tatilleri ve eşinin çalışma programına göre de hayatın düzenlediğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
21 yıllık evliliğin sırrı: Dünya starından ezber bozan açıklama: "Ev hanımı olmaktan gurur duyuyorum!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA