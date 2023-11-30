21 yıllık evliliğin sırrı: Dünya starından ezber bozan açıklama: "Ev hanımı olmaktan gurur duyuyorum!"

56 yaşındaki yıldız, ikizleri ve 16 yaşındaki Henry adındaki oğluyla mutlu bir yaşam sürüyor. İkinci kocası, görüntü yönetmeni Daniel Moder ile birlikte çocuklarının mutluluğu, uzun zamandır Hollywood magazinin de gıptayla baktığı bir evlilikle ilişkili.
2002 yılında New Mexico'da bir çiftlikte evlenen çift, uzun yıllardır mutlu bir birlikteliği devam ettiriyor. Yaptığı röportajlardan birinde "tam da hazır olduğu zamanda" eşiyle tanıştığını ve her ikisinin de hazır olduğunu hissettiklerinde çocuk sahibi olduklarını anlattılar.
Geçen yıl New York Times'a verdiği röportajda, çocukları olduğundan bu yana daha az çalıştığına dair getirilen yorumlara cevap verdi. Özellikle böyle bir şey yapmadığını söyleyen yıldız, "ilgimi çeken bir şey" gelmedi diye cevapladı. Sonunda ise "yılların ne kadar çabuk geçtiğine şaşırdığını" söyledi.
Ailesiyle birlikte evde olmaktan, kendisini "ev hanımı" olarak görmekten büyük bir gurur duyduğunu söyleyen Roberts, aynı zamanda çocuklarının okul programı, yaz tatilleri ve eşinin çalışma programına göre de hayatın düzenlediğini söyledi.