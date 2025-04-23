22 yıllık dostlar artık komşu

Kim demiş sanat dünyasında dostluk olmaz diye! 22 yıl önce çocuk oyuncuyken tanışan Gizem Güven ve Zeynep Özkaya, o günden bugüne hiç ayrılmadı. Tatillerini birlikte geçiren, her özel anlarında yan yana olan ve şu sıralar Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde rol alan ikili, komşu oldu.

1.5 AY SONRA EVLENECEK

Pilot sevgilisi Oğulcan Can ile 1.5 ay sonra evlenecek olan Özkaya, arkadaşının Küçükyalı'da oturduğu Adalar manzaralı lüks siteden ev tuttu. Çift, bir yandan eve yerleşirken bir yandan da hummalı bir şekilde düğüne hazırlanıyor. Özkaya ve Güven, sık sık görüşüp birbirlerine destek oluyor.