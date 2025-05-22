23 Nisan coşkusu albüm oldu

Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun, 23 Nisan 2025 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği ilk konseri, albüm kaydı olarak Muud üzerinden müzikseverlere sunuldu. Milli müzik mirasımızı geleceğe taşıma ve genç müzisyenler yetiştirme hedefiyle Türkiye Yüzyılı'nın ilk çocuk orkestrası ve korosu olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından Türk Telekom'un ana destekçiliğinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ezgileri; Neşet Ertaş gibi efsane sanatçıların eserlerini senfonik düzenlemeyle seslendirdi. 17 eserden oluşan bu özel repertuar, ilk kez Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da yayınlandı. Klasik Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Popüler Müzik türlerini kapsayan geniş yelpazeye dayalı bu çok renkli konsere Muud'da oluşturulan "Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri" listesinden ulaşılabiliyor.