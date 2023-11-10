'Ateş Kuşları'nın 30. Bölümünde; Mercan, Gülayşe'nin şirketine gidip, artık Ateş Kuşları'nı affetmesi gerektiğini hatırlattı. Gülayşe, ablası Mercan'ın anlattıklarına dayanamayarak kardeşlerini uzun zaman sonra afetti.

Mola Yeri'nde bir araya gelen Gülayşe ve Mercan'ın samimi sohbetlerine şahit olan Ali, Zıpkın, Sabit ve Kara şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi. Tek tek tüm kardeşleriyle sarılıp barışan Gülayşe, duygusal anlar yaşadı. Mercan'ın, "23 sene sonra altı Köksüz, hep beraber yemek yiyeceğiz." demesinin ardından Zıpkın'ın açtığı müzikle hep beraber bu büyük buluşmayı kutladılar.

23 yıl sonra Ateş Kuşları'nın büyük buluşması

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 30. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.