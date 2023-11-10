23 yıl sonra Ateş Kuşları’nın büyük buluşması

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 30. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Gülayşe, kardeşlerine daha fazla karşı koyamadı ve canından çok sevdiği Ateş Kuşları’nı affetti. Ateş Kuşları’na 23 yıl sonraki altı Köksüz’ün büyük buluşması damga vurdu.