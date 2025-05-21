24 milyon TL’lik büyük operasyon

Ünlü akaryakıt firması kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Bodrumspor başkanlığı yapan Fikret Öztürk'ün, Üsküdar'daki villası hırsızların hedefi oldu. Sitenin etrafını saran dikenli telleri keserek giren 4 hırsız, içinde 1 milyon lira olduğu belirtilen ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin Euro paranın bulunduğu kasayı alıp kaçtı.

ŞÜPHELİ SATIŞ

Olayın ardından kameralar izlendi. Hırsızlık yapan ve villada çalınan ziynet eşyalarını satan 2 kişi tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilere nasıl ulaşıldığı anlatıldı. Lüks marka saat, bileklik ve broşun Kapalıçarşı'da bir kuyumcuya 4 bin 500 dolar karşılığında satılması üzerine soruşturmanın derinleştirildiği, satışı yapan kişinin Musa B. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

21'ER YIL HAPİS

Polis ekipleri Musa B.'yi Sancaktepe'de bir evin terasında masanın altında saklanırken buldu. Bir diğer şüpheli Emircan G. de yakalandı. Maske takıp, villa duvarından atladıktan sonra ikametin kapısını kırarak milyonluk hırsızlık yapan 2 şüphelinin 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapsi istendi.

Açılan davada Fikret Öztürk de ifade verdi. Antalya'da bulunduğu sırada yeğeninin kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu, zararının 612 bin 850 dolar ve 2 bin Euro (24 milyon lira) olduğunu belirtti. Ünlü iş adamı, çalınan ziynet eşyalarının neler olduğunu mahkemeye bildirdi. Soruşturma aşamasında zararın 1 milyon lira olduğu düşünülmüştü. Duruşma ertelendi.

ÇALINANLAR LİSTESİ

Yüksek kıratlı yüzük (18 bin $)

Yüksek karatlı altın yüzük (16 bin $), Orta büyüklükte altın yüzük (11 bin $), Safir madalyon kolye (9 bin 500 $), Gül ve yaprak desenli yaklaşık 10 cm iriliğinde broş (20 bin $)

2 tane Ay-Yıldızlı kolye ve broş (12 bin $)

2 takım inci (13 bin $)

3 adet inci küpe (3 bin 600 $) Marka kolye (23 bin $) Trabzon bileziği (45 bin $) Elmas gerdanlık ve yüzük seti (200 bin $)

Ametist saat ve küpe (15 bin $)

5 küpe (10 bin $),

10.000 $ ve 2.000 Euro nakit para,

Değerli teşbihler

Afrika'dan alınma Ametist taşlı set. (25 bin $)