25 milyon takipçisini şok etti! "Bebeğimin bezini ilk bir ay değiştirmedim"

Geçtiğimiz günlerde, yine taşıyıcı anne yoluyla ikinci bebeğini kucağına alacağını duyuran Hilton, taşıyıcı anne seçiminin "halka açık" olmanın getirdiği sorunlarla ilişkili olduğunu anlatmıştı.
Kendi hayatına dair yaptığı açıklamalarla birlikte büyük dikkat çeken Hilton, kendi yaşamının gözler önüne serildiği Love, Paris adlı dizinin ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor.
Hilton, bebeğinin bezini değiştirmekten "korktuğunu" ve kız kardeşine "Bezini nasıl değiştireceğini öğrenmem gerekiyor mu?" diye sorduğu anlar kameralara yansıdı.
Hilton, kız kardeşi Nicky'nin de yardımıyla bebeğinin bezini değiştirdiği anları kayıt altına alırken hem dadı, hem kız kardeşiyle birlikte bezini değiştirebilmesi hayranları tarafından oldukça dikkat çekti.
Birçok insan "zenginlerin" hayattan kopukluğuyla ilişkilendirirken, bir diğer grup ise Paris Hilton'un annelik yapabilmek için "zamana ihtiyacı" olduğundan söz etti.