Haberler Günaydın Haberleri 25 milyon takipçisini şok etti! "Bebeğimin bezini ilk bir ay değiştirmedim"
Giriş Tarihi: 6.12.2023 14:51 Son Güncelleme: 6.12.2023 14:52

25 milyon takipçisini şok etti! "Bebeğimin bezini ilk bir ay değiştirmedim"

Paris Hilton’un annelik sürecindeki deneyimleri, magazin gündeminden düşmüyor. Paris’in Carter Reum’dan olan ve taşıyıcı anneyle dünyaya gelen bebeği Phoenix ile ilgili haberlere her gün bir yenisi ekleniyor. Paris’in bebeği doğurmaktan korktuğu için taşıyıcı anne tercih etmesi büyük tartışmalara neden olurken aynı zamanda bebeğinin bezini de “değiştirememesi” gündemde yeni bir başlık haline geldi.

25 milyon takipçisini şok etti! Bebeğimin bezini ilk bir ay değiştirmedim

Geçtiğimiz günlerde, yine taşıyıcı anne yoluyla ikinci bebeğini kucağına alacağını duyuran Hilton, taşıyıcı anne seçiminin "halka açık" olmanın getirdiği sorunlarla ilişkili olduğunu anlatmıştı.

Kendi hayatına dair yaptığı açıklamalarla birlikte büyük dikkat çeken Hilton, kendi yaşamının gözler önüne serildiği Love, Paris adlı dizinin ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor.

İkinci sezonda Paris Hilton'un ebeveynlikle "yüzleştiği" görüntüler, büyük dikkat çekti. Phoenix'in doğumundan itibaren altını "değiştiremediğini" söyleyen yıldız, bebeğinin bezini ancak "bir ay sonra" değiştirebildiğini görüntülerle anlattı.

Hilton, bebeğinin bezini değiştirmekten "korktuğunu" ve kız kardeşine "Bezini nasıl değiştireceğini öğrenmem gerekiyor mu?" diye sorduğu anlar kameralara yansıdı.

Hilton, kız kardeşi Nicky'nin de yardımıyla bebeğinin bezini değiştirdiği anları kayıt altına alırken hem dadı, hem kız kardeşiyle birlikte bezini değiştirebilmesi hayranları tarafından oldukça dikkat çekti.

Birçok insan "zenginlerin" hayattan kopukluğuyla ilişkilendirirken, bir diğer grup ise Paris Hilton'un annelik yapabilmek için "zamana ihtiyacı" olduğundan söz etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
25 milyon takipçisini şok etti! "Bebeğimin bezini ilk bir ay değiştirmedim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA