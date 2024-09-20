‘25 yıllık arabamı gelin arabası yaptım’

7 yıldır birlikte olan Meriç Aral ve Serkan Keskin, sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Törene katılanlar arasında Barış Arduç, Necip Memili, Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Özge Özpirinççi-Burak Yamantürk,Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer, Cengiz Bozkurt, Alina Boz-Umut Evirgen, Boran Kuzum da vardı. Keskin, gazetecilerin nostaljik düğün arabasıyla ilgili sorularına "O benim ilk arabam, Meriç ile düğün arabamız olsun diye hayaller kurmuştuk, 25 yıldır bende" diye cevap verdi.Aral ise "Konuşamıyorum heyecandan, arkadaşlarımın düğününe gitmeyi severdim, insanın kendi düğünü de güzel oluyormuş" dedi.