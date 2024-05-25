27 sene sonra yeniden yorumladı

TÜRK pop müziğinin başarılı ismi Dicle Olcay, 'Bunu Siz İstediniz' cover projesinin yeni şarkısı 'Kanasın'ı müzikseverler ile bir kez daha buluştu. Başarılı şarkıcı, 1997 yılında Sibel Can'ın seslendirdiği şarkıyı 27 sene sonra ilk kez yeniden yorumladı. Akustik olan şarkıda Dicle Olcay'a canlı olarak 6 enstrüman eşlik etti. Yeni projesi hakkında konuşan Olcay, "Benden her sahnemde istenen şarkıları yeniden yorumladığım bu live projeyi planlarken 'Kanasın' beni en çok heyecanlandıran şarkıların başında geliyordu. Artık tüm kırık kalpler istedikleri zaman Kanasın'ı dinleyip bana eşlik edebilecek" dedi.