3 aylık tatil kirası ev sahibi yapıyor!

Türkiye'nin ön gözde tatil yerleri Çeşme, Bodrum ve Marmaris'teki sezonluk yazlık fiyatları dudak uçuklatıyor. 3 ay için 2.7 milyon liraya kadar çıkan sezonluk villa fiyatlarıyla İzmir'de daire alınabiliyor. İnternette yer alan ilanlarda Muğla Bodrum Cennetkoyu'daki villanın sezonluk fiyatının 3 milyon 150 bin lira olarak yer aldığı görülürken, Çeşme Mamurbaba'daki villanın sezonluk kirası ise 2 milyon 750 bin lira olarak dikkat çekiyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, "Talebin yeniden artmasıyla fiyatlar da hızla yükseldi. Özellikle popüler bölgelerdeki dönemlik tatil evlerinde kira bedellerinin milyon liraların üzerine çıkması bu durumun en çarpıcı göstergelerinden birisi" dedi.

İZMİR'DE DAİRE BEDELİ, KİRAYA GİDİYOR

İzmir Çeşme ile Muğla Bodrum ve Marmaris'teki sezonluk villa kiralama fiyatlarını görenler gözlerine inanamıyor. Yaklaşan yaz sezonu öncesi 3 milyon liranın üzerine çıkan sezonluk villa fiyatları duyanları hayrete düşürüyor. 3 aylık villa kirasıyla İzmir'de bir adet daire satın alınabiliyor. 2025 yaz sezonunun yaklaşmasıyla sezonluk yazlıkların fiyatı artıyor. Sezonluk yazlık fiyatları evin oda sayısına, denize uzaklığına, bulunduğu tatil yerine, havuzu olmasına göre değişiyor. İnternette yer alan ilanlarda Muğla Bodrum Cennetkoyu'ndaki villanın sezonluk fiyatının 3 milyon 150 bin lira olarak yer aldığı görülürken, Çeşme Mamurbaba'daki villanın sezonluk kirası ise 2 milyon 750 bin lira olarak dikkat çekiyor.

'BAKANLIĞIN ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ'

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, pandemi döneminde, tatil anlayışında belirgin bir değişim yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Kalabalık ortamlardan uzak durmak isteyenler, evleri tercih etmeye başladı. Bu dönemde, konut niteliğinde evler dönemlik kiralanıp tatil amaçlı kullanıldı. Arz-talep dengesizliği yasal düzenlemeleri getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kayıt dışı kiralamaların önüne geçmek amacıyla tatil evlerine yönelik bazı yasal düzenlemeler yaptı. Bu sayede hem güvenlik ön planda tutuldu hem kayıt dışı istihdam ve kolay yoldan para kazanmanın önü kesildi. Elbette bu düzenlemelerle birlikte tatil evleri ortadan kalkmadı; ancak artık yasal çerçevede faaliyet göstermeleri zorunlu hale geldi. Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan don olayı gibi tarımı etkileyen gelişmeler, tatil maliyetlerinin daha da artmasına neden olacaktır."





120 BİN LİRA AİDAT MI OLUR!

Bodrum'da aidat fiyatları da fahiş boyutlara ulaştı. Yarımadanın güney bölgelerinde aidat fiyatları 500 liradan başlarken, kuzey bölgeleri Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü'ne doğru bu rakam 120 bin liraya çıkıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, "Yarımadanın kuzey bölgelerine gittiğiniz zaman özel plajlı, 7 gün 24 saat güvenliği olan lüks segment dediğimiz sitelerde daha farklı hizmetler alıyorsunuz. Yaşayan bir sitede 120 bin lira aidat ödeyen bir kişi minimum o sitede 3 milyon Euro'ya ev almış oluyor. Fiyat aralığı 3 milyon ile 35 milyon Euro arasında değişen bir siteden bahsediyorum. 500 lira aidat ödeyen kişi ise 3-4 milyona ev almış oluyor" yorumunu yaptı.