3 bis yaptı sahnesini 40 dakika uzattı

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Hemen hemen her konserinde hayranlarına olan düşkünlüğünü dile getiren sanatçı, "Müzik piyasanın en duygusal insanlarından biriyim, bunun sebebi ise yıllardır birbirimize olan sevgimiz, hepinizi çok seviyorum" diyerek sevenlerine teşekkür etti. Kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte bir an olsun yerinde durmayarak dans eden Pekkan'a şarkılarında binlerce hayranı da eşlik etmeyi ihmal etmedi. Gecenin sonunda üç kez bis yapan ve konser süresini 40 dakika uzatan Pekkan, sarı elbisesiyle de göz kamaştırdı.