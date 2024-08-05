Haberler Günaydın Haberleri 3 günlük hapis cezasına itiraz etti
Giriş Tarihi: 6.8.2024

3 günlük hapis cezasına itiraz etti

İşadamı Pedro de Noronha, 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediği için manken Tülin Şahin’e dava açmıştı. Mahkeme Noronha’yı haklı buldu ve ünlü mankenin 3 gün süreyle disiplin hapsine çarptırılmasına hükmetti. Şahin bu karara avukatı aracılığıyla itiraz etti

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
3 günlük hapis cezasına itiraz etti
Tülin Şahin ile kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha arasındaki gerilim dinmek bilmiyor. Noronha geçtiğimiz aylarda Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek ünlü mankenden şikayetçi olmuştu. Noronha ifadesinde, evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade etti.





AİLE MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLDÜ
Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Pedro de Noronha, Tülin Şahin hakkında hapis talep etti.




Tarafların savunmalarının ardından karar açıklandı. Mahkeme Noronha'yı haklı bularak Şahin'in kızlarını babaya göstermediği gerekçesiyle ünlü mankenin 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulmasına hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından Şahin avukatı aracılığıyla itiraz etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
3 günlük hapis cezasına itiraz etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA