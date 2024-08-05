3 günlük hapis cezasına itiraz etti

Tülin Şahin ile kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha arasındaki gerilim dinmek bilmiyor. Noronha geçtiğimiz aylarda Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek ünlü mankenden şikayetçi olmuştu. Noronha ifadesinde, evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade etti.Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Pedro de Noronha, Tülin Şahin hakkında hapis talep etti.Tarafların savunmalarının ardından karar açıklandı. Mahkeme Noronha'yı haklı bularak Şahin'in kızlarını babaya göstermediği gerekçesiyle ünlü mankenin 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulmasına hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından Şahin avukatı aracılığıyla itiraz etti.