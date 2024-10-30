30 yaş altındaki en zenginler

İngiliz Heat Dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin yıldızlarını açıkladı. 30 yaşındaki İngiliz şarkıcı Harry Styles, üst üste üçüncü kez listenin zirvesinde yer aldı. 30 yaşındaki Harry Styles, 200 milyon sterlinlik servetiyle üst üste üçüncü kez İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin genç yıldızı seçildi. Styles'ı Dua Lipa izledi.Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın serveti ise 104 milyon dolar. 'Örümcek Adam' serisin yıldızı Tom Holland ise onları izliyor. 28 yaşındaki ünlü aktör, 30,6 milyon dolarlık servetiyle listede yer aldı. 28 yaşındaki Lewis Capaldi de 30,4 milyon dolarlık servetiyle 4'üncü sırada yer aldı. Listenin beşinci sırasında 'Stranger Things' dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown yer aldı. Brown'ın serveti 22 milyon dolar olarak açıklandı.