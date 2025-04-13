30 yıllık aşkta mutlu son!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda konser verdi. Konser sırasında Arar'ın sahneye davet ettiği Ümit isimli bir hayranı, 30 yıl sonra yeniden bulduğu çocukluk aşkına sahneden evlenme teklif etti. "Ben beklemek istemiyorum, zaten çok zaman kaybettik, benimle evlenir misin?" sorusuna "Evet" cevabını alan hayran, Funda Arar'ın şahitliğinde 30 yıl sonra mutlu sona ulaştı. Duygusal anların yaşandığı konserde Arar, şarkıları ve sahne enerjisiyle eğlenceyi doruğa çıkardı.